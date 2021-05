Calciomercato Juventus, non solo Morata. Lo spagnolo verrà tenuto ancora in prestito ma anche un altro ex attaccante potrebbe arrivare.

Calciomercato Juventus, non solo Morata per l’attacco. Un altro ex è in dirittura d’arrivo. Escluso dagli europei e con una voglia estrema di riscatto, Moise Kean potrebbe essere il nuovo acquisto offensivo dei bianconeri. Ancora molto giovane e con già tanta esperienza, fondamentale la sua esperienza al PSG, il giovane centroavanti azzurro vuole tornare a Torino ripartendo con il suo ex allenatore Massimiliano Allegri. Forte fisicamente e anche molto tecnico, Moise può rappresentare molto per il presente ma soprattutto per il futuro della Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma alla Juventus, Calciomercato: Raiola scrive ai bianconeri

Calciomercato Juventus, non solo Morata: un altro ex in dirittura d’arrivo

Proprio negli ultimi giorni è uscita la lista dei convocati ad Euro2021, purtroppo Moise non è fra i presenti. Il CT Roberto Mancini non l’ha convocato. Una notizia non bella, di certo, per il giovane attaccante che a questo punto vuole tornare nel campionato italiano dove si sente più protagonista cercando di convincere tutti sulle sue, indubbie, qualità offensive. Un partner ideale sia per CR7 che per Dybala. Un ariete rapido con doti da attaccante moderno. Ma ora bisognerà trattare con gli inglesi dell’Everton per il suo cartellino.