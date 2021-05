Calciomercato Juventus, ore decisive: può arrivare a parametro zero

Calciomercato Juventus, sono ore decisive per il destino del centrocampista. Che può arrivare a parametro zero

Ore decisive. E ne mancano davvero poche. Poi, entra la mezzanotte, sarà costretto a dire sì o no. E, nel secondo caso, sarà libero a parametro zero. Tutto con la regia di Mino Raiola. Il futuro di Mkhitaryan si scoprirà nella notte. L’armeno della Roma, ha ancora un po’ di tempo per decidere il suo futuro. Se legarlo almeno per un’altra stagione alla società giallorossa, oppure salutare la compagnia e trovarsi un’altra squadra da svincolato.

Le sensazione che in questo momento filtrano da Trigoria non sono positive per i tifosi della Roma. Questa attesa dimostra come Mkhitaryan non sia ancora deciso. Anche perché il suo rapporto con Mourinho, prossimo allenatore della società di Friedkin, non è ottimo. Si sono scontrati in Inghilterra, quando entrambi erano al Manchester. Tanto da far lasciare il centrocampista.

