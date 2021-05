Calciomercato Juventus, Simeone chiama per il fuoriclasse: c’è il prezzo

Calciomercato Juventus, Simeone insiste per i due fuoriclasse della Serie A, uno è bianconero. C’è il prezzo.

Calciomercato Juventus, Simeone dell’Atletico Madrid insiste su due operazioni scollegate ma vicine in quanto a prestazioni. Si parla di un doppio colpo dalla Serie A. Nel mirino del tecnico spagnolo ci sarebbero due argentini: uno è Rodrigo De Paul dell’Udinese, l’altro Paulo Dybala della Juventus. Entrambi decisivi nei rispettivi club e vogliosi di riscatto. Dybala giusto due stagioni fa veniva eletto il giocatore migliore del campionato, quest’anno, a casa di infortuni continui, non è riuscito a fare la differenza sperata. Con l’arrivo di Allegri si potrebbero delineare due particolari scenari per lui: l’addio e quindi una cessione immediata o il riscatto, con tanto di prolungamento di contratto.

L’intenzione di Simeone, come viene riportato da ‘Calciomercato.it’, è di prelevare da subito i due fuoriclasse del campionato italiano ma ad un prezzo di “favore”. 90 milioni per un doppio colpo immediato. In sostanza per Dybala verrebbero offerti 50 milioni, mentre per il talento di Pozzo, gli altri 40. I due nazionali argentini, anche amici, andrebbero così a vestire la maglia dell’Atletico ma soltanto se la Juventus decidesse, alla fine, di non puntare nuovamente sulla Joya.