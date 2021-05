De Ligt lascia la Juventus? Calciomercato, lo scambio è da capogiro

Calciomercato Juventus, De Ligt nel mirino del Barcellona: per l’olandese possibile che si imbastisca un super scambio

De Ligt Juventus calciomercato / Una delle note positive in questa stagione piuttosto chiaroscurale per la Juventus è stata rappresentata da Matthijs De Ligt. Il gigante olandese, al netto delle difficoltà oggettive della compagine di Pirlo, ha saputo ritagliarsi un ruolo importante, disimpegnandosi egregiamente al fianco di Giorgio Chiellini.

La Juventus crede fortemente nell’ex Ajax, al punto da essere intenzionata ad affidargli la fascia da capitano in un futuro neanche troppo lontano. Tuttavia, le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna non autorizzano a dormire sonni tranquilli. Come riportato da Diario Goal, infatti, il Barcellona starebbe continuando a seguire con molto interesse la situazione relativa al centrale olandese che, dal canto suo, avrebbe rivelato ad alcuni amici stretti di essersi “pentito” della scelta di approdare alla Juventus.