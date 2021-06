Calciomercato Juventus, Ancelotti potrebbe diventare il nuovo tecnico del Real Madrid e chiedere l’attaccante bianconero.

Calciomercato Juventus, dopo l’addio di Zidane dai blancos adesso si vocifera di un possibile, grande, ritorno di Carlo Ancelotti in Spagna. L’allenatore italiano è uno dei preferiti del presidente Florentino Perez e avrebbe il benestare sia dei giocatori che della dirigenza madrilena. Un ritorno che potrebbe aprire anche importanti scenari di mercato. Proprio Ancelotti fu stato eletto da Cristiano Ronaldo come uno dei migliori allenatori con cui lavorò, proprio al Real Madrid. Dalla Spagna, dunque, potrebbe verificarsi l’impensabile, ovverosia, il ritorno di Cristiano Ronaldo proprio alla guida di Ancelotti: l’unico allenatore in grado di valorizzarlo al massimo.

Calciomercato Juventus, Ancelotti al Real sblocca le trattative: lo scenario

Ora la suggestione potrebbe diventare, dunque, realtà concreta. Con il ritorno del fuoriclasse in terra madrilena, si rievocherebbe un vecchio attacco: il più prolifico in quanto a realizzazioni e i risultati. Il binomio offensivo CR7 – Benzema. Ovviamente una questione che sbloccherebbe anche un nodo in casa bianconera, con la Juventus che dunque potrebbe reinvestire i soldi di CR7 in un altro grande colpo. Difficile auspicare la stessa cosa se a sedere sulla panchina del Real Madrid sarà invece Antonio Conte.