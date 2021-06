Calciomercato Juventus, da tempo i bianconeri seguono Icardi e adesso la faccenda si potrebbe sbloccare solo ad una condizione.

Calciomercato Juventus, Icardi è da diverso tempo nei radar bianconeri ma alla fine la trattativa non si è mai, realmente, concretizzata. Stando però alle ultime news di mercato l’operazione potrebbe sbloccarsi solo ad una condizione, che riguarda molto da vicino un attaccante in rosa bianconera. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo che è anche molto vicino ai francesi. La trattativa infatti avrebbe validità soltanto se il portoghese dovesse dire addio anticipando così la sua partenza.

Calciomercato Juventus, Icardi è legato al destino della punta bianconera

CR7 è infatti ancora incerto sul suo futuro. Ha ancora un anno di contratto con la Juventus ma non è sicuro di rimanere fino alla fine del suo contratto. Il ritorno in Spagna sembra difficile, così come quello in Inghilterra. Molto più probabile, invece, l’approdo in terra francese, al PSG: per formare il triumvirato Champions Neymar, Mbappè e, appunto, Cristiano Ronaldo. Se il portoghese dovesse infatti andarsene proprio al PSG, Mauro Icardi sarebbe libero di ritornare in Serie A.