Calciomercato Juventus, c’è l’annuncio | “Ha già firmato”

Calciomercato Juventus, c’è l’annuncio del giornalista: “Secondo me ha già firmato”. Popolo juventino pronto a fare festa

C’è l’annuncio. E il popolo bianconero è pronto a fare festa. Perché vuoi o non vuoi è sempre un colpo importante. Di quelli che lasciano il segno. E, secondo il giornalista Cristiano Ruiu, avrebbe già firmato. “Altrimenti non penso in nessun modo che avrebbe dato l’addio al Milan” ha detto durante il programma Juventibus su Twich.

“Non ho dubbi che andrà alla Juventus” ha continuato. E ovviamente, il nome in questione, è quello di Donnarumma. Che ha lasciato ufficialmente il Milan ma che ancora non ha fatto chiarezza sul proprio futuro. “Quelle del Barcellona – ha ancora spiegato – sono soltanto delle voci. Li hanno Ter Stegen. Che è un ottimo portiere e guadagna anche tanto. Non riesco a vedere altre possibilità”.

