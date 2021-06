Calciomercato Juventus, idea Milinkovic Savic | La proposta di Lotito

Calciomercato Juventus, spunta di nuovo l’idea Milinkovic-Savic. Anche se trattare con Lotito non è facile. Ecco la proposta

Milinkovic-Savic, da un po’ di tempo, ogni estate sarebbe pronto a lasciare la Lazio per fare il definitivo salto. Ma puntualmente rimane al club biancoceleste, anche perché, trattare con Claudio Lotito, non è per niente facile. La Juventus, secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, sarebbe pronta a riprovarci di nuovo. Anche se, il probabile arrivo di Sarri, potrebbe certamente diminuire le possibilità di un addio del serbo.

In ogni caso, la proposta ci sarebbe stata: il cartellino di Demiral che Allegri non ritiene incedibile, più un somma cash che si dovrebbe aggirare intorno ai 35-40 milioni di euro per andare a coprire la richiesta di Lotito, che valuta il suo centrocampista non meno di 70 milioni. Difficile, in questi termini. E infatti la risposta del patron laziale sarebbe già arrivata.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, c’è l’annuncio | “Ha già firmato”