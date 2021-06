Calciomercato Juventus, “Dopo gli Europei ancora in bianconero”

Sono giorni molto importanti per capire quali saranno le mosse di calciomercato della Juventus nelle prossime settimane. C’è un organico da ritoccare.

Inutile sottolineare come la volontà della dirigenza bianconera sia quella di rinnovare la rosa da affidare nelle mani di Massimiliano Allegri, portando a Torino degli elementi in grado di rendere la squadra sempre più competitiva. Sia in Italia che in Europa. C’è però bisogno anche di cedere dei giocatori, a questo punto, affinchè il monte ingaggi non diventi insostenibili. E pertanto ci sono degli elementi che la Juventus in estate potrebbe lasciar partire verso altri lidi. Uno dei maggiori indiziati è Aaron Ramsey, anche se il centrocampista pare non essere di questa idea.

