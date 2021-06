Calciomercato Juventus, per Donnarumma un corteggiatore in più

By

E’ forse la trattativa più importante del calciomercato della Juventus in questo momento ma, forse possiamo dirlo, dell’intera serie A.

Stiamo parlando ovviamente del futuro di Gigio Donnarumma, estremo difensore dell’Italia che a breve sarà protagonista agli Europei. Un portiere giovane ma già con tanti anni di esperienza sulle spalle, che vedrà scadere il suo accordo con il Milan il prossimo 30 giugno e dunque sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. Occasione dunque che fa gola a tanti club italiani ed europei, anche se il suo alto ingaggio è un freno per molti, specie di questi tempi. Ad ogni modo alla lista delle pretendenti per Donnarumma ora si aggiunge un altro club di serie A.

