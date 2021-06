Inter-Juventus non finisce mai, il servizio delle Iene fa discutere sui social

Inter-Juventus non finisce mai: stasera nuovo servizio delle Iene sul presunto errore di Orsato. Polemiche continue a distanza di anni

Non si arrendono le Iene. E questa sera manderanno in onda un nuovo servizio sul mancato audio Var in quella partita entrata nella storia per la mancata espulsione di Pjanic dopo un fallo su Rafinha. Tutti concentrati sul presunto errore a favore della Juventus, e non su quello che è realmente successo in quella gara, con Skriniar graziato più di una volta durante i 90 minuti. Ma tant’è.

I tifosi juventini, ormai, a queste continue illazioni ci hanno fatto il callo. Costretti sempre a giustificarsi dei fantasmi degli altri che, non arrivando all’uva, dicono che è acerba. Eh sì, perché è proprio in questo modo. Quando non si vuole vedere, inutile andare avanti a spiegare. L’idea è quella e quella rimane. Nonostante i fatti dicono anche e molto altro.

