Juventus, doppio capitano nello spogliatoio di Allegri

Allegri ha deciso in fretta con Giorgio Chiellini. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport. La rosea, infatti, spiega che Giorgio a meno di sorprese clamorose resterà. Inoltre in casa bianconera è previsto un colloquio per il rinnovo con Agnelli nei prossimi giorni. Nel frattempo Max Allegri ha parlato con Bonucci: i due si conoscono, hanno vissuto e superato questioni di… sgabello. Sono pronti a vivere un altro anno insieme. I due capitani resteranno e avranno un ruolo molto importante nella nuova Juve. Matthijs de Ligt è il pre- sente e il futuro della Juve, non c’è dubbio, ma i due senatori possono dare una mano al secondo ciclo di Max Allegri.