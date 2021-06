Calciomercato Juventus, in serie A sei club ancora senza tecnico

In serie A non si deve parlare solo del calciomercato della Juventus, ma anche della situazione allenatori, con tanti club che hanno cambiato guida tecnica negli ultimi giorni.

Specie per le big c’è stato un autentico ribaltone. Di fatto solamente il Milan ha confermato in panchina Pioli, mentre le altre hanno optato per il cambio. Tra queste anche la Juventus, che ha sollevato dall’incarico Pirlo e ha richiamato alla guida Massimiliano Allegri. A lui il compito di riportare i bianconeri in cima alla classifica. L’Inter si è affidata a Simone Inzaghi, la Roma ha chiamato Mourinho per sostituire Fonseca e il Napoli si è affidato a Spalletti, con Gattuso passato alla Fiorentina. Il prossimo campionato si preannuncia dunque davvero incandescente, visto che le società hanno deciso di puntare su tecnici di grande spessore ed esperienza.

