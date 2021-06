Calciomercato Juventus, c’è già una squadra tipo secondo i bookmakers

Il calciomercato Juventus vede in prima fila anche i bookmakers. Hanno già indivudato una formazione bianconera di partenza per la Serie A.

Il noto portale di scommesse e pronostici, Il Veggente, ha proposto un interessante articolo che riguarda cosa pensano i bookmakers del prossimo calciomercato Juventus. In particolare ha schierato la formazione più probabile di tutte. Ha iniziato da chi probabilmente non potrà più essere acquistabile: Cristiano Ronaldo, Alex Sandro, Szczesny, Ramsey, Bonucci. Probabilmente, tutti loro, diranno addio ai colori bianconeri. Poi ha passato in rassegna quella squadra che poi sulla carta potrebbe giocarsi lo scudetto futuro.

Calciomercato Juventus, l’undici più probabile

In porta è stato proposto Donnarumma perché ormai la strada sembra spianata per un suo arrivo a Torino. In difesa facce vecchie. Cuadrado a destra, De Ligt e Chiellini in mezzo (dovrebbe arrivare il rinnovo) e Alex Sandro a sinistra. A centrocampo tanto calciomercato Juventus: Locatelli e Aouar. Il primo sembra vicino; il secondo è il sogno nemmeno troppo velato di Allegri che lo schiererebbe anche con rabiot. In tutti e due i casi le quote propendono per un arrivo a Torino. In attacco spazio a Chiesa e Morata con Paulo Dybala.