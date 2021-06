Calciomercato Juventus, svolta Dybala | Ultim’ora sul rinnovo

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: le ultime indiscrezioni sul futuro dell’attaccante argentino sono inequivocabili

Calciomercato Juventus Dybala | L’annuncio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore della Juventus ha rimescolato le carte in tavola, aprendo nuovi scenari per quei giocatori che sembravano sul piede di partenza. Tra questi, c’è sicuramente Paulo Dybala: l’argentino, infatti, era al passo d’addio, pronto a lasciare i bianconeri, non avendo ancora rinnovato il suo contratto con la Vecchia Signora in scadenza la prossima estate.

Tuttavia, l’arrivo del tecnico livornese ha scompaginato tutto: secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Allegri avrebbe dato un input alla società, affinché si accelerino le trattative relative alla firma del prolungamento dell’attaccante argentino, per il quale non si è ancora giunti alla tanto attesa fumata bianca. Ballano ancora alcuni milioni di euro, ma la sensazione è che l’accordo possa essere trovato nel giro di qualche settimana.