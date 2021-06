Calciomercato Juventus, “Il rinnovo? Non so, vedremo”

Tutti in attesa di grandi colpi per continuare a sognare. Si preannuncia davvero bollente il calciomercato estivo della Juventus.

Massimiliano Allegri aspetta rinforzi per prepare nel migliore dei modi la prossima stagione. La dirigenza intanto guarda sempre a possibili colpi anche in prospettiva. Uno dei calciatori che è stato accostato alla Juventus nei mesi scorsi è anche Ousmane Dembelè, attaccante esterno del Barcellona. Con i blaugrana il suo rendimento è andato in crescendo nella seconda parte della stagione e il club spagnolo è pronto a rinnovare l’accordo. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2022 e dunque il Barcellona non vuole correre il rischio di perderlo a costo zero nella prossima estate.

