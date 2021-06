Calciomercato Juventus, il ritorno al Real non è più impossibile

Sarà probabilmente l’attacco il reparto che subirà maggiori cambiamenti nel prossimo calciomercato della Juventus. Chi arriverà in bianconero?

Sono tanti i nomi che vengono quotidianamente accostati alla squadra di Massimiliano Allegri, chiamato a guidare nuovamente i bianconeri dopo la parentesi Pirlo. Ma rimane anche da capire quale sarà il futuro dei giocatori che sono attualmente in rosa. Specialmente quello di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha ancora un altro anno di contratto, in scadenza a giugno 2022, ma la sua partenza verso altri lidi non è del tutto da escludere.

Calciomercato Juventus, Ancelotti la chiave per il ritorno di Ronaldo?

Il Corriere dello Sport sottolinea come il ritorno di Ancelotti al Real Madrid non voglia dire automaticamente che anche Ronaldo possa tornare in Spagna alla corte del suo ex allenatore. Ma se le possibilità di un suo ritorno fino a qualche giorno fa sembravano essere vicino allo zero, adesso l’approdo di Ancelotti potrebbe cambiare le carte in tavola, visto l’ottimo rapporto tra i due. Per capire il futuro di Ronaldo bisognerà probabilmente attendere la fine degli Europei. Potrebbe rimanere alla Juventus oppure anche cambiare aria, con Psg e Manchester United che rimangono tra le possibili destinazioni.