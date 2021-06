Calciomercato Juventus, scambio possibile in vista con la Roma

Continuano ad essere insistenti i rumors di calciomercato che riguardano la Juventus, che sta cercando rinforzi in vista della prossima stagione.

Una delle possibili novità in casa bianconera è quella che riguarda il portiere. Szczesny ha ancora un lungo contratto davanti a sè con la Juve, ma c’è la possibilità di ingaggiare Donnarumma a parametro zero e questa occasione la Juventus non vuole proprio lasciarsela scappare. Di sicuro il portiere della nazionale non rinnoverà con il Milan, ma anche Psg e Barcellona sono interessati alle sue prestazioni. Prendere un giocatore del genere senza spendere nemmeno un euro per il suo cartellino, vista anche l’età di Donnarumma, sarebbe davvero un colpaccio.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Allegri chiede due calciatori dalla serie A