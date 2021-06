Calciomercato Juventus, addio Chiellini | Annuncio UFFICIALE

Calciomercato Juventus, addio Chiellini: la nota ufficiale del club bianconero sul proprio sito. Il commiato d’addio

Calciomercato Juventus Chiellini | Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata nel tardo pomeriggio: Claudio Chiellini non ha prolungato il contratto in scadenza quest’estate, e saluta il club bianconero. Dopo Paratici, dunque, altro scossone importante dato nell’organigramma societario, dal momento che Chiellini si occupava del progetto Juve U 23. Ecco la nota apparsa sul sito della Juventus, con il quale si ufficializza l’addio di quello che a questo punto può essere definito a tutti gli effetti un ex dirigente bianconero.

E’ un lungo percorso caratterizzato da grande professionalità e progettualità continua, quello che si sta per concludere per Claudio Chiellini, che a fine mese saluterà la Juve, in quanto il suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, non sarà rinnovato. Una carriera, quella di Claudio, iniziata alla Juventus nel febbraio 2014 con un ruolo rilevante nella gestione e nel coordinamento dei giocatori bianconeri in prestito e in comproprietà. Un compito delicato e importante, il suo: Claudio, negli anni, ha saputo accompagnare tanti giovani talenti nel loro percorso dal settore giovanile ai campi della Serie A, oltre che di tanti campionati in Europa.