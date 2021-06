Calciomercato Juventus, tentazione De Paul | Svolta dell’ultim’ora

Calciomercato Juventus, le ultime su De Paul: il centrocampista argentino continua a piacere ai bianconeri, ma la rivale fa sul serio

Calciomercato Juventus De Paul | Uno degli obiettivi più o meno dichiarati in vista di questa sessione di calciomercato è provare a migliorare un reparto, il centrocampo, che non si è dimostrato all’altezza della situazione in ampi frangenti della stagione. Uno scopo verso il quale saranno canalizzati gli sforzi dei vertici dirigenziali bianconeri, che sembrano aver individuato due obiettivi cardine: Locatelli e De Paul.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, la svolta per il rinnovo | Ci pensa il mister

Chiaramente solo uno dei due giocatori potrà arrivare, e l’acquisto di uno esclude inevitabilmente l’approdo dell’altro. Ad oggi, la pista più calda è quella che porta al regista del Sassuolo, non solo perché piace ad Allegri, e per i rapporti sinergici con i neroverdi, ma anche perché la concorrenza per la mezzala argentina dell’Udinese è molto più forte. In particolare, il Milan ha rotto ogni tipo di indugio, ed ha cominciato a trattare ufficialmente con il club friulano, dopo i sondaggi a scopo esplorativo delle scorse settimane.