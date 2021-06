Calciomercato Juventus, annuncio ufficiale | Adesso uno è di troppo

Calciomercato Juventus, c’è l’annuncio ufficiale arrivato pochi istanti fa: adesso uno è di troppo al Barcellona

C’è l’annuncio ufficiale. Direttamente dal presidente del Barcellona Laporta: Ronald Koeman, anche la prossima stagione, sarà l’allenatore dei blaugrana. Sembrava potesse finire da un momento all’altro, invece è arrivata la riconferma per il tecnico olandese. Che l’anno prossimo, con l’arrivo di Aguero, sarà chiamato al riscatto.

E la Juventus, a questo annuncio, è molto interessata. Perché se probabilmente si chiude la pista Depay, che andrà sicuramente da svincolato in Spagna, adesso in casa Barcellona uno è di troppo: Griezmann o Dembele infatti dovrebbero trovarsi una nuova sistemazione per non rischiare di guardare sempre dalla panchina la prossima stagione.

