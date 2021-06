By

Calciomercato Juventus, bianconeri cercasi bomber: l’idea di Allegri è di potenziare la squadra con un nuovo, importante, attaccante.

Calciomercato Juventus, bianconeri cercarsi attaccante. Le volontà del mister Allegri sono ben chiare: c’è bisogno di un super bomber d’area per la nuova squadra che sarà. Un attaccante capace di andare in doppia cifra e sapersi far trovare pronto sui cross. Le idee di mercato sembrano già ben indirizzato e ci sarebbero già due nomi che piacciono molto al “neo” allenatore bianconero. Si parla infatti dell’ex capitano dell’Inter, ora al Psg, Mauro Icardi e dalla Serie A, dalla Fiorentina, Vlahovic.

Calciomercato Juventus, 60 milioni per il bomber: deciso il colpo

Il gioiello della Fiorentina è già diventato uno degli attaccanti più desiderati in Italia ma anche all’estero, capace di decidere partite molto importanti e sempre al centro dell’azione. L’interprete perfetto che farebbe molto comodo a questa nuova Juventus. Il patron Commisso per il proprio pupillo chiederebbe una cifra decisamente importante, fra i 50 e i 60 milioni di euro. Mentre per Icardi tutto sarà legato, inesorabilmente, dal destino di Cristiano Ronaldo.