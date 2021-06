Calciomercato Juventus, assist Mourinho per Donnarumma

Calciomercato Juventus, assist di Mourinho per Donnarumma. Ecco gli incastri che possono portare il portiere in bianconero

Incastri. Giri di portieri. Un domino che riguarda da vicino anche la società bianconera. Che onestamente il bisogno di cambiare, tra i pali, non ce l’avrebbe. Ma c’è Donnarumma in mezzo. E allora le cose cambiano. Perché si potrebbe mettere a posto il ruolo per i prossimi (e stiamo stretti) dieci anni. Ed ecco che l’assist, per portare a termine l’operazione – a parametro zero, ricordiamo – arriva direttamente da Mourinho.

Lo Special One, per la sua Roma, ha urgentemente bisogno di un estremo difensore affidabile. Nella Capitale, negli ultimi anni, è stato sempre un problema il portiere. Basti pensare che la stagione è finita con Fuzato dopo l’infortunio di Pau Lopez e l’accantonamento di Mirante. E Mourinho vorrebbe andare sul sicuro. Scegliendo quindi Lloris – che ha già avuto al Tottenham – per dormire sonni tranquilli.

