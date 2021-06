Calciomercato Juventus, idea scambio con l’Atletico | Dybala sul piatto

Calciomercato Juventus, affare con l’Atletico: Dybala pedina di scambio? Ecco le indiscrezioni che rimbalzano nelle ultime ore

Calciomercato Juventus Dybala Saul | Non solo il possibile scambio Florenzi-Szczesny. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da tuttojuve.com, l’Atletico Madrid avrebbe contattato la Juventus per avere delucidazioni in merito alla situazione contrattuale di Paulo Dybala: i Colchoneros cercano di sondare la situazione, per capire gli eventuali margini di manovra. La Joya non ha ancora rinnovato il proprio contatto con i bianconeri, in scadenza nel 2022: a dispetto dei segnali di disgelo che sembrano essere stati lanciati nelle ultime ore, manca ancora la fumata bianca.

Leggi anche –> Szczesny alla Roma con lo scambio, calciomercato Juventus | C’è la conferma

A poco più di un anno dalla scadenza, chiaramente la Juve sta ragionando anche sull’eventuale cessione dell’ex Palermo, valutato almeno 50 milioni di euro. Cifra considerata eccessivamente elevata dagli spagnoli, ai quali, però, la Juve avrebbe chiesto informazioni per Saul, un profilo che intriga molto Allegri: la valutazione del centrocampista si attesta sui 70 milioni di euro, e a quelle cifre, è difficile che la partita possa chiudersi. Resta il fatto che quella di un possibile scambio tra Atletico e Juventus resta una traccia da seguire con molta attenzione.