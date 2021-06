Calciomercato Juventus, Koeman blocca…Locatelli | Cambia la strategia

Calciomercato Juventus, Koeman fa cambiare i piani bianconeri. Locatelli in stand-by. Si punta ad un altro tipo di centrocampista

Il futuro di Ronald Koeman, da ieri, è ufficiale: come detto sarà ancora l’allenatore del Barcellona anche per la prossima stagione. E, come ribadito anche questo, è una notizia che tocca da vicino la Juventus: c’erano in ballo delle trattative non solo per Depay (che adesso torna ad essere vicinissimo alla Spagna) ma anche per Griezmann o Dembele. Uno dei due lascerà il blaugrana.

Ma la riconferma del tecnico olandese, apre clamorosamente la strada al ritorno di Pjanic, che avrebbe già chiesto al club di essere ceduto. I bianconeri però, questa operazione, la vorrebbero fare solamente in prestito. E il Barcellona, in ogni caso, ci starebbe pensando. Non si vuole tenere un calciatore contro voglia. Sarebbe deleterio per tutti.

