Calciomercato Juventus, il primo nome della lista del nuovo allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è un ex bianconero.

Calciomercato Juventus, il primo nome della lista di Simone Inzaghi per la nuova Inter sarebbe, incredibilmente, un ex bianconero. La volontà è di rinforzare il settore del centrocampo. Il nome sulla lista di Inzaghi è quello di Miralem Pjanic. L’ultima indiscrezione vedrebbe un interesse molto sentito del neo allenatore nerazurro per l’ex Juventus che, tra l’altro, è di nuovo seguito dai bianconeri visto l’interesse di Allegri per ritrovare un vecchio regista del suo centrocampo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, pronto a ritornare in bianconero: accordo vicino

Calciomercato Juventus, il primo nome di Inzaghi è un ex bianconero

Un idea bizzarra quanto clamorosa, Miralem Pjanic ritornerebbe volentieri in Serie A. Secondo le voci spagnole però, il centrocampista bosniaco avrebbe il benestare della Juve di Allegri, ma anche, stando alle indiscrezioni rilanciate da ‘Sport Virgilio’, anche dall’Inter che avrebbe già fatto sentire il proprio interesse nelle ultime ore.