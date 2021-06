Locatelli, dietrofront della Juventus. Cosa ha detto Allegri

In mezzo al campo, Locatelli e Pjanic sono due nomi per cui c’è sicuro gradimento, suo e/o della società (e per Locatelli c’è concorrenza in Europa). Tu chiamala, se vuoi, nostalgia. Ma nostalgia calcistica. Peraltro ricambiata. Anche la Juventus, nella nuova versione “allegriana”, riaccoglierebbe il 31enne centrocampista con un certo entusiasmo. Il nuovo tecnico lo considera pedina più affidabile e rodata, più adatta nell’immediato anche del baby del Sassuolo. In questa potenziale storia di riavvicinamento c’è però un terzo incomodo e non è, almeno in senso stretto, il Barcellona.