Calciomercato Juventus, Allegri lo silura: scambio con l’Inter

Calciomercato Juventus, Allegri non è convinto di tenerlo. Ed ecco che spunta all’orizzonte il possibile scambio con l’Inter. Le ultime

Il ritorno di Massimiliano Allegri ha sicuramente acceso le fantasie dei tifosi juventini, vogliosi di tornare a vincere in campionato e soprattutto speranzosi di riuscire a tornare in fondo alla Champions League. Con il tecnico livornese, la Juve, ci è riuscita due volte. Poi tutti sappiamo com’è andata a finire. Ma si riparte da lì. Da quella voglia e da quella convinzione.

Non c’è dubbio che adesso le strategie di mercato diventano fondamentali. Anche per cercare di capire quali sono i reali obiettivi per la prossima stagione. Allegri sta cominciando a fare delle valutazioni. E secondo quanto riportato da Momblano, la situazione in questo momento trattata è relativa a Bernardeschi. Che non rientra nei piani del tecnico.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, offerta irrinunciabile | Destinazione Everton