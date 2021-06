Calciomercato Juventus, il nuovo allenatore del Real Madrid, Carlo Anceotti, potrebbe risultare fondamentale per l’operazione.

Calciomercato Juventus, il neo allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, potrebbe risultare fondamentale nella possibile trattativa con i bianconeri. Nonostante i grandi entusiasmi per il ritorno di sir Carlo (come lo chiamavano in Inghilterra) al Real Madrid, non tutti sembrano pensarla uguale, uno di questi è l’abile centrocampista brasiliano Casemiro. Secondo infatti l’indiscrezione di ‘Don Balon’, il brasiliano non sarebbe contento del ritorno del tecnico italiano e starebbe, clamorosamente, meditando l’addio.

Calciomercato Juventus, assist di Ancelotti: può arrivare il brasiliano

Per i bianconeri si tratterebbe certamente di un grandissimo colpo vista l’esperienza del giocatore in posta. Un involontario assist che potrebbe convincere il brasiliano a cambiare aria e scegliere proprio la squadra di Massimiliano Allegri, alla caccia di un nuovo interprete di qualità. Per arrivare però ad un così importante profilo, il patron Perez non farebbe sconti e aprirebbe alla cifra di 40 milioni di euro.