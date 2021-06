Calciomercato Juventus, Demiral può partire: il piano per sostituirlo

Sono giorni davvero importanti per il calciomercato della Juventus, con la società che cerca rinforzi da affidare nelle mani di Massimiliano Allegri.

Vincere di nuovo lo scudetto è l’obiettivo primario di una squadra che nella passata stagione ha dovuto cedere lo scettro all’Inter. La rosa ha bisogno di nuovi innesti per puntare in alto e c’è anche la necessità di ringiovanire un gruppo chiamato ad aprire un nuovo ciclo. Per questo motivo ogni reparto subirà dei ritocchi. E la difesa non è esclusa. Anche perchè la Juventus per fare cassa potrebbe decidere di far partire Merih Demiral, che è seguito da diversi club, sopratutto in Premier League. Il calciatore turco del resto non è soddisfatto del suo utilizzo, anche nell’ultima stagione ha giocato poco.

