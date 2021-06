Calciomercato Juventus, offerta irrinunciabile | Destinazione Everton

Calciomercato Juventus, l’offerta è irrinunciabile. Destinazione Everton. Nei prossimi giorni è attesa l’ufficialità dell’operazione

Ne abbiamo parlato già ieri, nel momento in cui la Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Barbara Bonansea per un’altra stagione. Adesso, sulla situazione, arrivano delle conferme importanti. Ne scrive Giovanni Albanese, giornalista della Gazzetta dello Sport, che di fatto ufficializza l’addio tra la società bianconera e la centrocampista della Juventus Femminile.

Aurora Galli sarà la prima donna a giocare nella Premier League femminile. Irrinunciabile l’offerta ricevuta dal club inglese. Ma, oltre il lato economico della questione, c’è da tenere in considerazione la voglia di “Yaya” (com’è ribattezzata) di confrontarsi in un altro campionato. Una scelta che da un lato appare condivisibile. Perché dopo quattro scudetti consecutivi, forse sarebbero potute mancare le motivazioni. E allora è meglio salutarsi. Senza nessun rancore.

Calciomercato Juventus, Galli vicina all’Everton

Aurora Galli, classe 1996, è stata uno dei pilastri sui quali Rita Guarino ha costruito il ciclo vincente della Juventus Femminile. Sarà il terzo addio ufficiale: dopo appunto quello dell’allenatrice (arriverà l’ex Arsenal Montemurro) e di Giuliani. L’estremo difensore sembra destinato al Milan, per andare al prendere il posto di Korenciova.

Galli quindi saluta. E si tuffa in un’altra avventura che sicuramente la porterà a crescere sotto tutti i punti di vista. Intanto, come molte compagne, in questi giorni sarà impegnata con la Nazionale di Milena Bertolini. Le ultime due amichevoli prima delle meritate vacanze. Poi prenderà un aereo per volare in Inghilterra. Auguri, Aurora.