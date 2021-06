Calciomercato Juventus, Allegri non lo vede: è in uscita

Calciomercato Juventus, Allegri non lo vede play: allora il brasiliano è in uscita. I bianconeri cambiano in mezzo al campo

L’acquisto più costoso della passata estate rischia di finire dopo solo una stagione la sua avventura in bianconero. Parliamoci chiaro: ha reso al di sotto delle attese e questo è un dato di fatto. Certo, è stato anche fermato dagli infortuni che non gli hanno praticamente mai permesso di essere al top. Però, da Arthur, la Juve si aspettava sicuramente di più.

Adesso il problema è un altro: secondo la Gazzetta dello Sport infatti Massimiliano Allegri non lo vede come un play di centrocampo, ma più un interno. E lì, sappiamo benissimo, che il livornese preferisce elementi forti fisicamente. Ecco perché in una ipotetica Juve del futuro ci sarebbe spazio più per Rabiot che per il brasiliano. Che rischia di trovare poco spazio e sarebbe anche in uscita. Ma i 72 milioni di euro spesi dai bianconeri per portarlo a Torino rendono comunque difficile una possibile cessione.

