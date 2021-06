Calciomercato Juventus, tanti nomi per l’attacco ma adesso è sorta l’alternativa francese che piace ad Allegri.

Calciomercato Juventus, tanti obiettivi offensivi in lista ma ancora nessun operazione conclusa. Le idee sono tante ma alcuni nomi più difficili di altri, proprio per questo motivo la dirigenza bianconera si sta salvaguardando dai tanti nomi mainstream, come ad esempio Icardi, e valuta anche le ottime alternative meno conosciute. Fra questi c’è anche Moussa Dembele che nonostante l’annata non certo al massimo della aspettative, potrebbe fare comodo alla nuova squadra di Allegri.

Calciomercato Juventus, bomber per Allegri: è francese

Solo 25 anni, Moussa Dembele potrebbe essere l’alternativa in attacco ideale. Reduce, come dicevamo poc’anzi, da una stagione certamente al di sotto della aspettative, Dembele continua a rimanere uno dei migliori centroavanti europei, con margini di miglioramento importanti che potrebbero dare lo slancio definitivo scegliendo proprio la squadra bianconera.