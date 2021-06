Calciomercato Juventus, asse Torino – Londra per il super scambio con Ramsey. L’Arsenal ha la pedina giusta per convincere i bianconeri.

Calciomercato Juventus, come viene riportato da ‘Calciomercato.it’, l’ultima suggestiva opzione di scambio vedrebbe un asse Torino – Londra per accasare due giocatori in uscita. Stiamo parlando di Ramsey per i bianconeri, mentre per i Gunners ci sarebbe Bellerin, il terzino spagnolo anch’esso in uscita. Due profili importanti per i rispettivi club: Bellerin potrebbe rappresentare l’occasione irrinunciabile. Giocatore con molta esperienza e ancora relativamente giovane, rinforzo ideale per un settore da migliorare anche numericamente.

Calciomercato Juventus, scambio con l’Arsenal: l’occasione irrinunciabile

Entrambi i calciatori sono in uscita dai rispettivi club. Ramsey per i bianconeri rappresenterebbe inoltre una plusvalenza visto che è stato prelevato a zero proprio dall’Arsenal che rivorrebbe indietro uno dei suoi pupilli. Una suggestione già pensata a maggio, così dicono le indiscrezioni riportate da ‘Calciomercato.it’. Per entrambe le squadre un occasione di piazzare al meglio i propri esuberi, e in entrambi i casi, due rinforzi necessari.