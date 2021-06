Calciomercato Juventus, è ballottaggio per un posto da centravanti

Sono giorni davvero bollenti per il calciomercato della Juventus, con la dirigenza a caccia dei rinforzi giusti da affidare nelle mani di Allegri.

La rosa bianconera subirà sicuramente diversi cambiamenti nel corso dell’estate, l’obiettivo è quello di tornare a vincere al più presto lo scudetto e per questo motivo Allegri si attende giocatori di qualità, che possano abbassare l’età media ed essere delle colonne della Juventus per anni. Novità attese anche in attacco, dove Morata alla fine dovrebbe rimanere come centravanti anche se i bianconeri intendono anche numericamente avere delle soluzioni diverse.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Allegri chiede due calciatori dalla serie A

LEGGI ANCHE —->Juventus, ormai sembra fatta: in arrivo un centrocampista

Calciomercato Juventus, Icardi o Vlahovic insieme a Morata

Oltre al bomber spagnolo però ci sarà da dare la caccia ad un altro centravanti, sembra essere questa la volontà del nuovo tecnico bianconero. E sembra esserci in vista un vero e proprio ballottaggio, come scrive Il Corriere della Sera, visto che le alternative in attacco sono Dusan Vlahovic e Mauro Icardi. Il gioiello della Fiorentina vale almeno 50-60 milioni e i viola per ora non sembrano intenzionati a cederlo. Icardi invece non è un titolare fisso nel Psg, è un giocatore che conosce benissimo la serie A e potrebbe magari rientrare in uno scambio che vedrebbe invece Ronaldo finire nella squadra francese. Le prossime settimane saranno decisive per capire su quale bomber la Juve punterà per il futuro.