Calciomercato Juventus, c’è una difesa da blindare per il nuovo tecnico Allegri. La dirigenza sta lavorando a nuovi possibili operazioni.

Calciomercato Juventus, nuovi obiettivi previsti per il mercato del futuro. C’è necessità di rinforzare la difesa per regalare al nuovo tecnico Massimiliano Allegri un reparto sempre più competitivo. Per quanto concerne il futuro di Demiral, che vorrebbe più spazio e ha diverse offerte dalla Premier, la Juventus si guarda intorno sondando le – nuove – possibili occasioni. Alcune direttamente dalla Serie A, come Nikola Milenkovic della Fiorentina.

Calciomercato Juventus, trovato il nuovo difensore: arriva dalla Serie A

Un giovane interprete del ruolo ma già tanta esperienza alle spalle, il profilo perfetto qualora, appunto, il turco dovesse partire. Il piano della dirigenza bianconera è certificato: puntare su questi nuovi obiettivi per salvaguardare il mercato e rinforzare laddove c’è necessità. C’è anche la volontà di rinforzare il centrocampo, proprio per questo motivo, la volontà di Allegri è quella di chiedere un centrocampista più fisico ma allo stesso tempo dinamico. Che possa anche dare maggiore protezione proprio in fase difensiva.