Calciomercato Juventus, intreccio Szczesny-Donnarumma: la novità

Calciomercato Juventus, intreccio Szczesny-Donnarumma. Ecco l’ultima novità che sta prendendo quota in queste ore

L’intreccio per i portieri va avanti. E coinvolge non solo la Juventus ma anche la Roma, alla ricerca di un estremo difensore che possa garantire sicurezza. Non che la Juve abbia questi problemi, visto che Szczesny, nel corso di questi anni in bianconero, ha sempre dimostrato di essere di sicuro affidamento. Ma la possibilità, concreta, di prendere Donnarumma a zero, stuzzica. E anche parecchio.

La situazione in questo momento vede delle importanti novità, riportate oggi dall’edizione torinese del Corriere della Sera. E, se fino a ieri il portiere polacco sembrava davvero vicino a seguire Paratici al Tottenham, nelle ultime ore starebbe prendendo piede l’ipotesi di un ritorno clamoroso di Szczesny alla Roma. Alla corte di Mourinho. Che di conseguenza lascerebbe perdere le altre piste.

