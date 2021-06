Calciomercato Juventus, colpo dalla Roma | “Offerta importante”

Calciomercato Juventus, blitz dalla Roma: l’annuncio in diretta del giornalista non lascia spazio a dubbi. Che intreccio con i capitolini

Calciomercato Juventus Roma Dzeko Momblano | L’attacco della Juventus andrà incontro ad una serie di cambiamenti non indifferenti. Quasi sicuramente, quello offensivo sarà il reparto sul quale saranno maggiormente concentrati le attenzioni dei vertici dirigenziali bianconeri, che devono ancora sciogliere i vari “nodi” legati a Cristiano Ronaldo e Dybala. Laddove dovesse essere ceduto almeno uno dei due, chiaramente la Vecchia Signora dovrà intervenire sul mercato per puntellare un reparto che sotto la gestione Pirlo non ha offerto tutte le garanzie che si auspicava potesse dare. In questo senso, appare di stringente importanza l’annuncio fatto dal giornalista Luca Momblano su Juventibus, dove si ipotizza un ritorno di fiamma dei bianconeri per Edin Dzeko.

Dzeko alla Juventus, calciomercato | Altro affare con la Roma: i dettagli

Dzeko Juventus calciomercato | A un passo dalla Juventus la scorsa estate, quando Paratici preferì puntare prima su Suarez, salvo poi essere costretto a ripiegare su Morata alla luce delle note questioni extracalcistiche, la candidatura del bosniaco sarebbe ritornata nuovamente in auge. Come riportato anche da As Roma Live.it, le dichiarazioni di Momblano aprono una traccia importante sul possibile approdo del “cigno di Sarajevo” in bianconero: