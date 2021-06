Calciomercato Juventus, bomba Momblano | Scippo al Napoli

Calciomercato Juventus, la bomba la sgancia Momblano. Scippo al Napoli, ma occhio anche al difensore della Fiorentina

Sono ore frenetiche in casa Juventus. Soprattutto dopo il primo sopralluogo di Allegri alla Continassa, dove oltre a iniziare a discutere del ritiro per la prossima stagione, si è incominciato anche a parlare del mercato. Una squadra, quella bianconera, che va sicuramente rinforzata in tutti i reparti. E poi, c’è anche da capire, il futuro di Cristiano Ronaldo, che rimane in bilico.

Tocchiamo questo capitolo, quindi: il portoghese potrebbe anche rimanere, ma senza dubbio la sua posizione pesa. Soprattutto sotto l’aspetto economico, perché quei 31 milioni di euro netti a stagione sono un peso enorme per le casse juventino. E inoltre, Allegri, vuole senza dubbio il rinnovo di Dybala. Si punterà molto, sulla Joya, nella prossima stagione. E anche Morata, al momento, sembra più vicino alla permanenza. In tutto questo, anche dietro, qualcosa cambierà. E il primo nome che viene in mente per una partenza è quello di Demiral. Ma anche Bonucci non è sicuro.

