E’ stato uno dei nomi accostati come possibile rinforzo per il calciomercato della Juventus ma il suo futuro non sarà affatto a tinte bianconere.

La Juventus nelle prossime settimane cercherà di accontentare Allegri ingaggiando dei centrocampisti in grado di dare nuova linfa al gioco dei bianconeri. Elementi che abbinano qualità e quantità. I nomi in pole position sono quelli di Locatelli del Sassuolo e di Miralem Pjanic, che potrebbe tornare in Italia dopo appena una stagione vissuta – non da protagonista – con il Barcellona. Anche Wijnaldum, mediano olandese che ha vinto praticamente tutto con la maglia del Liverpool, è stato accostato in passato ai bianconeri. Ha il contratto in scadenza a fine mese, un parametro zero sul quale si sono fiondate tante big europee.

