Calciomercato Juventus, lo scenario è sempre lo stesso: quale sarà il futuro dell’attaccante? Il destino sembra segnato.

Calciomercato Juventus, un interrogativo che non ha ancora risposta. Il futuro di CR7 è ancora incognita. Molti sono i possibili scenari, con il portoghese che andrà in scadenza nel 2022 con la magia bianconera. Ipotesi che però non sembra trovare conferme visto che il futuro del fuoriclasse portoghese sembra sempre di più indirizzato ad altri lidi, francesi per lo più. Il destino di Cristiano Ronaldo potrebbe infatti essere tutto francese, al Psg. L’unica società, in questo momento, capace di sostenere un così importante ingaggio come i 31 milioni percepiti dal portoghese.

Calciomercato Juventus, se ne va grazie allo sponsor: c’è una novità

Un ipotesi, dunque, che è tutt’altro che tramontata. Il destino di Cristiano Ronaldo sembra indirizzato verso il PSG, e il tramite sarebbe uno sponsor. CR7, infatti, come viene rivelato da ‘Top Calcio 24’ potrà essere comprato tramite sponsor, che gli permetterà una partnership di quattro o cinque anni di contratto. Un po’ come successe in passato già con David Beckham.