Calciomercato Juventus, bianconeri sognano in grande. Tre cessioni per arrivare al grande colpo a centrocampo.

Calciomercato Juventus, con Allegri c’è necessità di iniziare la stagione al massimo della competitività, sia in campionato che in Champions League. La voglia è tanta dopo la deludente stagione ma comunque agrodolce dell’ormai trascorsa annata. Iniziare bene vuol dire anche vendere e comprare bene. Proprio per questo motivo c’è già il piano per arrivare al grande colpo a centrocampo. Casemiro è l’opportunità da non lasciarsi scappare. Per arrivare al talentoso brasiliano bisogna innanzitutto vendere. Tre giocatori potrebbero, infatti, permettere i 40 milioni necessari per arrivare a chiudere il mediano del Real Madrid.

Calciomercato Juventus, tre cessioni per il grande colpo: arriva il mediano

Ramsey, Romero e De Sciglio: le tre chiavi per arrivare ai 40 milioni di Casemiro. Tutti e tre in partenza. Ramsey rappresenterebbe la plusvalenza su cui i bianconeri certamente guadagnerebbero 16 milioni dalla Pramier League, avendolo prelevato a zero, mentre per Romero la Juventus riceverà il riscatto di 16 milioni che l’Atalanta farà prevalere nei confronti del prestito. De Sciglio gli altri 8 milioni. Tre colpi che farebbero arrivare quel giocatore capace di fare la differenza in un settore del campo, ormai, sempre più problematico.