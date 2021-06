Calciomercato Juventus, Paratici potrebbe portarli al Tottenham

Quello estivo sarà il primo calciomercato della Juventus degli ultimi anni che non vedrà protagonista come dirigente bianconero Fabio Paratici.

Nei giorni scorsi infatti è arrivata la separazione ufficiale con il club torinese e dunque adesso Paratici è in cerca di un nuova squadra. O meglio sembra averla già trovata. Manca infatti ancora l’ufficialità, ma il dirigente è ad un passo dal Tottenham che si affiderà alla sua sapienza calcistica per allestire una squadra forte e ambiziosa. Nella quale, stando ai rumors di mercato, potrebbero esserci anche attuali giocatori della Juventus. Paratici infatti vorrebbe portare almeno un paio di elementi bianconeri agli Spurs.

Calciomercato Juventus, Rabiot e Bonucci nel mirino degli Spurs?

Come riporta infatti la Gazzetta dello Sport, ci sono dei giocatori che sono molto stimati da Paratici e per i quali potrebbe arrivare una offerta di trasferimento in Premier League. Ovvero il difensore centrale Leonardo Bonucci e il centrocampista Adrien Rabiot. Nomi importanti, elementi cardine della squadra di Massimiliano Allegri. Si ipotizza che anche Gigi Buffon, libero di accasarsi a parametro zero, potrebbe essere nel mirino di Paratici. Che punterebbe anche Dybala e Kulusevski, giocatori che comunque sono incedibili visto che sono al centro del progetto del tecnico bianconero.