Calciomercato Juventus, dalla Polonia: “Donnarumma non arriverà”

Sarà uno dei tormentoni del calciomercato della Juventus nelle prossime settimane, quello del portiere chiamato a difendere la porta bianconera.

Sono ormai mesi che si sta parlando di un interessamento del club bianconero nei confronti di Gigio Donnarumma, portiere della nazionale italiana che sarà protagonista ai prossimi europei. Per adesso la certezza è che l’estremo difensore non vestirà più la maglia del Milan, visto che non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Sarà insomma uno dei parametri zero più ambiti e la Juventus rimane in lizza insieme a Psg e Barcellona. La scelta definitiva probabilmente però ormai arriverà ad Europei conclusi.

