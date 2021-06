Calciomercato Juventus, se dovesse rimanere CR7 un solo bomber è capace di sposarsi perfettamente con lui e Dybala: lo sceglie Allegri.

Calciomercato Juventus, c’è la caccia al bomber d’area. Stando alle ultime indiscrezioni, tanti sono i nomi che in questo momento circolano nei radar bianconeri. Blasonati e non, i profili che potrebbero arrivare sono tutti, comunque, dispendiosi ma Allegri avrebbe trovato la soluzione per arginare il problema. Qualora infatti dovessero rimanere sia Ronaldo che Dybala, per il nuovo mister toscano solo un attaccante sarebbe in grado di convincere perfettamente con entrambi i giocatori, stiamo parlando, ovviamente, di Edin Dzeko.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, i sacrificabili del mister: Allegri ha scelto

Calciomercato Juventus, Allegri sceglie il bomber: ideale per CR7 e Dybala

Incredibile ma vero. Vicinissimo alla Juventus giusto all’inizio della scorsa stagione, Edin Dzeko è ancora protagonista dei desideri di mercato bianconero. Non certo più giovanissimo, il centroavanti della Roma potrebbe rappresentare l’incastro perfetto e low cost qualora l’attacco dovesse rimanere immutato. Sostanzialmente la richiesta arriva direttamente da Allegri, che come riferisce ‘Calciomercato.it’ vedrebbe il centroavanti perfetto partner offensivo di entrambi i fuoriclasse bianconeri. Uno Dzeko bis al culmine dell’età. Ma l’attaccante è un altro di quelli capaci di fare la differenza sia in campionato che a livello internazionale.