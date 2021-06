Calciomercato Juventus, rivoluzione tra i pali | Arriva la decisione

#Juventus al lavoro anche sul doppio fronte secondo e terzo portiere: #Perin non resterà. Obiettivo: monetizzare. Nei prossimi giorni, inoltre, si deciderà anche il futuro di #Pinsoglio 🧤⚪️⚫️@GoalItalia

— Romeo Agresti (@romeoagresti) June 8, 2021

Come confermato da Romeo Agresti, di ritorno dal prestito al Genoa, Mattia Perin dovrebbe essere ceduto per ricavare qualcosa dal suo addio, utile a finanziare qualche colpo importante in entrata. Si è parlato in passato di un possibile approdo all’Atalanta, soprattutto nel caso in cui Gollini dovesse effettivamente lasciare la “Dea”. Discorso diverso per Pinsoglio, con il quale nei prossimi giorni si discuteranno i termini del contratto ( percepisce attualmente 400 mila euro annui) in scadenza alla fine di questo mese: faccia a faccia che servirà a mettere le cose in chiaro, anche se non è da escludere l’addio. Seguono aggiornamenti.