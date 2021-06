Galeone: «Come sarà la Juventus di Massimiliano Allegri»

Galeone parla della Juventus di Max Allegri e lancia un’indiscrezione di mercato: «Per il suo gioco l’ideale sarebbe Dusan Vlahovic della Fiorentina».

«Max sarà sempre lo stesso. È un livornese, non cambia. Lui non va mai in difficoltà. E se ci va, s’inventa sempre qualcosa. È il migliore in assoluto nel leggere le partite». Parola di Giovanni Galeone, che per Massimiliano Allegri è molto più che un ex allenatore. È un padre calcistico. Un grande amico. Oggi la sua intervista su Tuttosport sta facendo il giro del web. «Come sapete, non ho mai amato moltissimo la Juventus. Proprio per questo mi piace la figura che ha fatto richiamando Max… Ammettere gli errori non è mai semplice per nessuno, figurarsi per una delle famiglie più importanti d’Italia. Ma è anche sintomo di intelligenza. Allegri era stato allontanato per divergenze tecniche, non a caso dopo di lui sono andati via Mandzukic, Emre Can, Matuidi e Khedira…».

Galeone e la Juventus di Allegri