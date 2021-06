Calciomercato Juventus, incontro per Morata: le ultime sullo spagnolo

Sono tante le mosse di calciomercato che si attendono da parte della Juventus nel corso dell’estate. Un rinnovamento che dovrà riportare i bianconeri al top.

Il reparto che potrebbe subire più cambiamenti è l’attacco, anche se la situazione adesso sembra essere più delineata. Per Dybala infatti si stringe per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, mentre si attende di capire quale sarà il futuro di Ronaldo. Che ha un altro anno di contratto ma che in estate potrebbe decidere di cambiare aria. Se ne parlerà probabilmente dopo l’Europeo. E Morata? Il bomber è impegnato anche lui agli Europei e attende di capire se rimarrà un pilastro della squadra di Allegri o dovrà tornare all’Atletico Madrid. Anche in questo caso pare essere arrivata una svolta.

