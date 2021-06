Calciomercato Juventus, Paratici ormai vicinissimo al Tottenham è pronto a comprare agli inglesi due giocatori bianconeri.

Calciomercato Juventus, l’ormai ex direttore sportivo bianconero Fabio Paratici avrebbe già in mente alcuni colpi per la sua nuova squadra. Come sappiamo Paratici è ormai ad un passo dal diventare il nuovo direttore sportivo del Tottenham e data la disponibilità economica del club inglese, un primo colpo, anzi un doppio colpo, potrebbe arrivare dalle sponde bianconere. Come viene riportato da ‘Calciomercato.com’, Paratici avrebbe messo nel mirino sia Bonucci per la difesa che Kulusevski per il centrocampo.

Calciomercato Juventus, Paratici vuole due bianconeri al Tottenham

C’è la volontà di acquistare un difensore esperto capace di gestire sia in difesa ma anche le, eventuali, ripartenze offensive, in questo senso, Bonucci rappresenta il valore aggiunto oggi. Ma Paratici vuole provare il colpo grosso portando anche il giovane Kulusevski che, nonostante qualche alto e basso stagionale, alla fine, potrebbe diventare oggetto di desiderio da parte dell’ex direttore sportivo bianconero.