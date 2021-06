Calciomercato Juventus, il nuovo vice Szczesny: arriva dalla Serie A

Il nazionale italiano e portiere del Torino potrebbe diventare il nuovo vice. Ieri sera a ‘Sportitalia mercato’ il noto giornalista Alfredo Pedullà ha parlato di un possibile interesse della Vecchia Signora nei confronti dell’azzurro. Stando infatti alle indiscrezione la segnalazione arriverebbe direttamente dal nuovo allenatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Arthur: c’è una novità

Allegri infatti avrebbe fatto il nome di Sirigu come secondo di Szczesny. Un giocatore d’esperienza e con un palmares invidiabile, non è un caso sia anche convocato per gli europei, nella nazionale di Mancini. Il 34enne potrebbe rappresentare l’occasione di mercato da non farsi sfuggire. Sotto indicazione di Allegri, Sirigu diventerebbe il nuovo vice del polacco. Visto che l’operazione Donnarumma è ormai indirizzata su altri lidi, francesi: al PSG.